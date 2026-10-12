W Paryżu przedstawiciele francuskiej policji przekazali stronie polskiej XVII-wieczną monstrancję, która została skradziona w 1997 roku z kościoła parafialnego w Moskorzewie w województwie świętokrzyskim. Ceremonia odbyła się w Ambasadzie RP we Francji. W najbliższym czasie zabytek ma wrócić do Polski.

Jak informuje RMF24, monstrancję skradziono w nocy z 14 na 15 lipca 1997 roku. Według Tomasza Śliwińskiego, doradcy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski, złodzieje zabrali wówczas tylko ten przedmiot, co może świadczyć o celowym charakterze kradzieży i wartości zabytku. Z zachowanych źródeł wiadomo, że monstrancja znajdowała się w Moskorzewie już w pierwszej połowie XIX wieku.

Zabytek znaleziono we Francji

Wiosną tego roku polska ambasada otrzymała informację, że skradziona monstrancja znajduje się we Francji. Funkcjonariusze francuskiej Krajowej Dyrekcji Policji Sądowej w Nanterre rozpoznali ją na jednym ze stoisk handlowych, korzystając z bazy danych Interpolu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W zwrocie przedmiotu uczestniczyły francuskie Centralne Biuro ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Przemytu Dzieł Sztuki, polskie i francuskie organy ścigania, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski.

Druga restytucja z Francji w tym roku

Chargé d’affaires Polski w Paryżu Wiesław Tarka podkreślił znaczenie zwrotu dzieł sztuki nielegalnie wywiezionych z kraju. Jest to już druga w tym roku ceremonia przekazania Polsce skradzionego i nielegalnie wywiezionego obiektu kultury, który znaleziono we Francji. W lutym strona polska odzyskała XV-wieczny rękopis skradziony z biblioteki we Wrocławiu.

Czytaj nas na