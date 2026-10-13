W Nowym Delhi nasiliły się protesty z żądaniem dymisji głównego komisarza wyborczego Indii Gyanesha Kumara w związku z zarzutami naruszeń podczas szeroko zakrojonej rewizji list wyborców. Premier Indii Narendra Modi oświadczył podczas wydarzenia Bloomberg New Economy, że Indie są „matką demokracji” oraz że w kraju otwarcie dyskutuje się szeroki zakres kwestii i różne poglądy.

Jak informuje CNBC, w poniedziałek tysiące osób dołączyły do liderów indyjskiej opozycji w marszu do Sądu Najwyższego w Delhi. Uczestnicy planowali złożyć petycję przeciwko zmianom na listach wyborców przeprowadzanym przez Komisję Wyborczą.

Zatrzymania uczestników protestów

Funkcjonariusze zatrzymali uczestników pseudopolitycznego ruchu Cockroach Janta Party, czyli CJP, którzy protestowali bez zezwolenia. Liderzy ruchu byli również zatrzymywani w miniony weekend. CJP zwracała się do policji w Delhi o zezwolenie na nowe akcje na terenie Jantar Mantar, jednak władze zakazały wykorzystywania tego miejsca do protestów.

Według CNBC w ciągu weekendu służby bezpieczeństwa w stolicy zatrzymywały młodych ludzi, kilku polityków partii opozycyjnych, youtuberów, prawników i dziennikarzy. Policja w Delhi, podlegająca indyjskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, nie odpowiedziała na prośbę CNBC o komentarz.

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Spór o listy wyborców

Kilka lokalnych mediów podało, że po rozpoczęciu specjalnej intensywnej rewizji list wyborców usunięto z nich nazwiska 130 milionów osób. Procedurę uruchomiono w ubiegłym roku, aby zaktualizować rejestry wyborców w całym kraju.

26 września Komisja Wyborcza rozpoczęła odrębną kampanię rejestracji osób, które nie znalazły się na listach. Zbagatelizowała rozbieżności wskazane w śledztwie Indian Express i oświadczyła, że zamierza nie dopuścić do wykluczenia żadnego wyborcy mającego prawo głosu.

Rządząca Indyjska Partia Ludowa broniła działań komisji. Wyjaśniła usunięcie wpisów tym, że 28 milionów osób zmarło, 68 milionów zmieniło miejsce zamieszkania, 10 milionów miało zduplikowane wpisy, a kolejne 30 milionów było nieobecnych lub nie udało się ich odnaleźć. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka wyraziło zaniepokojenie masowymi zatrzymaniami i wezwało indyjskie władze do pełnego poszanowania prawa do pokojowych zgromadzeń. Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwało te komentarze nieuzasadnioną ingerencją w wewnętrzne sprawy kraju.

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