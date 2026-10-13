В Нью-Дели усилились протесты с требованием отставки главы Избирательной комиссии Индии Гьянеша Кумара из-за заявлений о нарушениях в ходе масштабного пересмотра списков избирателей. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на мероприятии Bloomberg New Economy заявил, что Индия является «матерью демократии» и что в стране открыто обсуждают широкий круг вопросов и различные взгляды.

Как сообщает CNBC, в понедельник тысячи людей присоединились к лидерам индийской оппозиции в марше к Верховному суду в Дели. Участники планировали подать петицию против изменений в списках избирателей, которые проводит Избирательная комиссия.

Задержания участников акций

Правоохранители задержали участников псевдополитического движения Cockroach Janta Party, или CJP, которые протестовали без разрешения. Лидеров движения также задерживали в минувшие выходные. CJP обращалась в полицию Дели за разрешением на новые акции на площадке Джантар-Мантар, однако власти запретили использовать это место для протестов.

По данным CNBC, в течение выходных силовики в столице задерживали молодых людей, нескольких политиков от оппозиционных партий, ютуберов, юристов и журналистов. Полиция Дели, подчиняющаяся Министерству внутренних дел Индии, не ответила на запрос CNBC о комментарии.

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Спор о списках избирателей

Несколько местных СМИ сообщили, что после начала специальной интенсивной ревизии списков избирателей из них удалили имена 130 миллионов человек. Процедуру запустили в прошлом году для обновления реестров избирателей по всей стране.

26 сентября Избирательная комиссия начала отдельную кампанию по регистрации людей, не попавших в списки. Она преуменьшила значение расхождений, на которые обратило внимание расследование Indian Express, и заявила о намерении не допустить исключения ни одного избирателя, имеющего право голоса.

Правящая партия Бхаратия джаната парти защитила действия комиссии. Она объяснила удаление записей тем, что 28 миллионов человек умерли, 68 миллионов сменили место жительства, 10 миллионов имели дублирующиеся записи, а еще 30 миллионов отсутствовали или их не удалось найти. Управление ООН по правам человека выразило обеспокоенность массовыми задержаниями и призвало индийские власти полностью уважать право на мирные собрания. Министерство иностранных дел Индии назвало эти комментарии неоправданным вмешательством во внутренние дела страны.

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