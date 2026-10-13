德里因选民名册修订爆发更强烈抗议——CNBC

由于有关大规模修订选民名册期间存在违规行为的指控，新德里要求印度首席选举专员格亚内什·库马尔辞职的抗议活动加剧。印度总理纳伦德拉·莫迪在彭博新经济论坛上表示，印度是“民主之母”，该国公开讨论广泛议题和不同观点。

据CNBC报道，周一，数千人加入印度反对派领导人前往德里最高法院的游行。参与者计划提交请愿书，反对选举委员会正在进行的选民名册修改。

抗议参与者被拘留

执法人员拘留了未经许可举行抗议的伪政治运动“蟑螂人民党”（Cockroach Janta Party，简称CJP）参与者。该运动的领导人也在上周末被拘留。CJP曾向德里警方申请在简塔·曼塔尔场地举行新的活动，但当局禁止将该地点用于抗议。

CNBC称，周末期间，首都的安全部队拘留了年轻人、数名反对党政治人物、YouTube博主、律师和记者。隶属于印度内政部的德里警方未回应CNBC的置评请求。

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选民名册争议

多家当地媒体报道称，特别密集选民名册审查启动后，1.3亿人的姓名被从名册中删除。该程序于去年启动，以更新全国的选民登记册。

9月26日，选举委员会启动了一项单独行动，为未被列入名单的人员办理登记。该委员会淡化了《印度快报》调查发现的不一致之处，并表示将确保不排除任何拥有投票资格的选民。

执政的印度人民党为委员会的行动辩护。该党解释称，删除记录是因为2800万人已死亡，6800万人更改了居住地，1000万人存在重复记录，另有3000万人不在场或无法找到。联合国人权事务高级专员办事处对大规模拘留表示关切，并呼吁印度当局充分尊重和平集会权。印度外交部称这些评论是对该国内政的不当干涉。

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