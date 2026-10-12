Французька поліція передала Польщі викрадену 1997 року монстранцію XVII століття — RMF24

У Парижі представники французької поліції передали польській стороні монстранцію XVII століття, яку викрали 1997 року з парафіяльного костелу в Мошкожеві Свентокшиського воєводства. Церемонія відбулася в посольстві Польщі у Франції. Найближчим часом пам’ятка має повернутися до Польщі.

Як повідомляє RMF24, монстранцію викрали вночі з 14 на 15 липня 1997 року. За словами радника Міністерства культури та національної спадщини Польщі Томаша Слівінського, тоді злодії забрали лише цей предмет, що може свідчити про цілеспрямований характер крадіжки та цінність пам’ятки. Із збережених джерел відомо, що монстранція перебувала в Мошкожеві вже в першій половині XIX століття.

Пам’ятку знайшли у Франції

Навесні цього року польське посольство отримало інформацію, що викрадена монстранція перебуває у Франції. Правоохоронці Національної дирекції судової поліції Франції в Нантері упізнали її на одному з торговельних стендів, скориставшись базою даних Інтерполу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У поверненні предмета брали участь французьке Центральне бюро боротьби з організованою злочинністю та контрабандою творів мистецтва, польські й французькі правоохоронці, а також Міністерство культури та національної спадщини Польщі.

Друга реституція з Франції за рік

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Парижі Вєслав Тарка наголосив на значенні повернення незаконно вивезених із країни творів мистецтва. Це вже друга цього року церемонія передачі Польщі викраденого та незаконно вивезеного культурного об’єкта, який знайшли у Франції. У лютому польська сторона повернула рукопис XV століття, викрадений із бібліотеки у Вроцлаві.

Читай нас у