В Париже представители французской полиции передали польской стороне монстранцию XVII века, которую украли в 1997 году из приходского костёла в Мошкожеве Свентокшиского воеводства. Церемония состоялась в посольстве Польши во Франции. В ближайшее время памятник должен вернуться в Польшу.

Как сообщает RMF24, монстранцию украли в ночь с 14 на 15 июля 1997 года. По словам советника Министерства культуры и национального наследия Польши Томаша Сливиньского, тогда воры забрали только этот предмет, что может свидетельствовать о целенаправленном характере кражи и ценности памятника. Из сохранившихся источников известно, что монстранция находилась в Мошкожеве уже в первой половине XIX века.

Памятник нашли во Франции

Весной этого года польское посольство получило информацию о том, что украденная монстранция находится во Франции. Сотрудники Национальной дирекции судебной полиции Франции в Нантере опознали её на одном из торговых стендов, воспользовавшись базой данных Интерпола.

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В возвращении предмета участвовали французское Центральное бюро по борьбе с организованной преступностью и контрабандой произведений искусства, польские и французские правоохранители, а также Министерство культуры и национального наследия Польши.

Вторая реституция из Франции за год

Временный поверенный в делах Польши в Париже Веслав Тарка подчеркнул значение возвращения произведений искусства, незаконно вывезенных из страны. Это уже вторая в этом году церемония передачи Польше украденного и незаконно вывезенного культурного объекта, найденного во Франции. В феврале польская сторона вернула рукопись XV века, украденную из библиотеки во Вроцлаве.

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