印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托承诺调派200台抽水泵，用于扑灭中加里曼丹的森林和土地火灾。丹戎普丁国家公园的情况最为严峻，火灾已波及超过500公顷。Channel NewsAsia报道称，消息援引由印尼总统主持的会议记录。

低能见度限制飞行

地区军区司令、扎伊努尔·阿里芬少将表示，沼泽地形、能见度不佳以及野生动物的存在，使该地区的灭火工作更加复杂。火点分散在沼泽地带，设备难以抵达。

丹戎普丁地区的能见度已降至约500米。因此，中加里曼丹用于洒水灭火的直升机已超过一周无法执行飞行任务。低能见度还影响了天气改造作业和商业航班。

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水井与人员安全

阿里芬表示，该地区有猩猩，以及鳄鱼、蛇和其他危险动物。为保障进入火灾地区人员的安全，已成立一个由军方、当地灾害管理机构、地区政府和警方参与的小组。

这名司令还请求协助钻井，因为在沼泽地带约10至15米深处无法取水。苏比安托承诺拨款20亿印尼盾，约合11.18万美元，用于建设200口井。

根据印度尼西亚国家灾害管理局的数据，截至周一，六个重点省份共有639.23公顷土地在燃烧。火灾烟雾已蔓延至境外，马来西亚部分地区因此关闭了学校。

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