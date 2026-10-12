在欧洲理事会布鲁塞尔峰会前夕，德国、意大利和比利时的领导人提议，如果布鲁塞尔的新立法倡议给政府和企业造成过重负担，应允许欧盟国家叫停这些倡议。Politico Europe对此报道。

三位领导人的提议

德国总理弗里德里希·默茨、意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼和比利时首相巴尔特·德韦弗在致欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔的信中阐述了他们的提议。信件作者认为，“紧急刹车”机制应有助于增强欧盟的经济竞争力。

他们还呼吁大幅加快规划和审批程序。领导人另行提议，根据一项新的优先规则，在特定时期内暂停个别监管领域的效力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

减轻监管负担

信中强调，需要推出新的、雄心勃勃的规则简化方案，以减少欧盟的官僚程序。三位政府首脑认为，欧洲委员会首先应减轻中小企业的负担。

呼吁书的作者表示，过多的监管要求及相关成本不应导致欧洲工业潜力永久丧失、投资和竞争力减弱。在将于周四在布鲁塞尔开幕并持续两天的欧洲理事会峰会上，各国领导人还将讨论欧盟长期预算、能源价格以及对乌克兰的支持。

关注我们在