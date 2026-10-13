在巴黎，欧盟委员斯特凡·塞茹尔内表示，法国和德国之间就加强《工业加速法案》保护性条款、以换取放宽有关内燃机规则的协议，可能在数小时或数天内完成。Politico Europe报道。

产业政策妥协

塞茹尔内10月13日在巴黎举行的Politico竞争力峰会上发表讲话。他表示，该协议应有助于打破围绕《工业加速法案》的僵局，其中包括欧洲议会中的僵局。此前一天，法国总统埃马纽埃尔·马克龙也表示，与德国达成一项广泛协议已迫在眉睫。

这位法国欧盟委员表示，如果此举有助于解锁围绕该法案的谈判，他准备支持在禁止内燃机和排放标准问题上给予更大灵活性。同时，他强调，脱碳目标不应被完全取消。

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欧洲议会的争议

据该媒体报道，中右翼欧洲人民党的一些议员，主要来自德国代表团，正寻求否决或大幅削弱该提案。讨论围绕欧洲市场优惠政策的两种做法展开：第一种做法要求贸易伙伴提前符合既定标准；第二种做法则是欧盟将排除不符合互惠要求或其他条件的对象。

塞茹尔内称这一争议是次要的，并表示关键在于欧盟与伙伴关系中的互惠原则。他还指出，欧洲公共资金应首先用于政府采购；如果目标是在欧洲生产，就不可能无限扩大“欧洲制造”要求的适用范围。

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