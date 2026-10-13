В Париже еврокомиссар Стефан Сежурне заявил, что соглашение между Францией и Германией об усилении защитных положений Акта промышленного ускорения в обмен на смягчение правил в отношении двигателей внутреннего сгорания может быть завершено в течение нескольких часов или дней. Об этом сообщает Politico Europe.

Компромисс по промышленной политике

Сежурне выступил на саммите Politico по вопросам конкурентоспособности 13 октября в Париже. По его словам, соглашение должно помочь преодолеть тупик вокруг Акта промышленного ускорения, в том числе в Европейском парламенте. Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что масштабная договоренность с Германией неизбежна.

Французский еврокомиссар сообщил, что готов поддержать большую гибкость в вопросах запрета двигателей внутреннего сгорания и норм выбросов, если это поможет разблокировать переговоры по акту. При этом он подчеркнул, что цели декарбонизации не должны быть полностью отменены.

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Спор в Европарламенте

По данным издания, часть депутатов правоцентристской Европейской народной партии, преимущественно из немецкой делегации, добивается отклонения или существенного ослабления предложения. Дискуссия ведется вокруг двух подходов к преференциям на европейском рынке: согласно первому, торговые партнеры должны заранее соответствовать установленным критериям, согласно второму, ЕС будет исключать тех, кто не выполняет требований взаимности или других условий.

Сежурне назвал этот спор второстепенным и заявил, что главным является принцип взаимности в отношениях ЕС с партнерами. Он также отметил, что европейские государственные средства должны прежде всего использоваться для государственных закупок, а без ограничений расширять сферу требований Made in Europe невозможно, если целью является производство в Европе.

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