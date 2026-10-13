W Paryżu europejski komisarz Stéphane Séjourné oświadczył, że porozumienie między Francją a Niemcami w sprawie wzmocnienia zapisów ochronnych Aktu o przyspieszeniu przemysłowym w zamian za złagodzenie przepisów dotyczących silników spalinowych może zostać sfinalizowane w ciągu kilku godzin lub dni. Informuje o tym Politico Europe.

Kompromis w sprawie polityki przemysłowej

Séjourné wystąpił na szczycie Politico dotyczącym konkurencyjności 13 października w Paryżu. Jak powiedział, porozumienie ma pomóc przełamać impas wokół Aktu o przyspieszeniu przemysłowym, w tym w Parlamencie Europejskim. Dzień wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron również stwierdził, że szerokie porozumienie z Niemcami jest nieuchronne.

Francuski komisarz europejski poinformował, że jest gotów poprzeć większą elastyczność w kwestii zakazu silników spalinowych i norm emisji, jeśli pomoże to odblokować negocjacje dotyczące aktu. Jednocześnie podkreślił, że cele dekarbonizacji nie powinny zostać całkowicie zniesione.

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Spór w Parlamencie Europejskim

Według publikacji część europosłów centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, głównie z niemieckiej delegacji, dąży do odrzucenia lub znacznego osłabienia propozycji. Dyskusja dotyczy dwóch podejść do preferencji na rynku europejskim: zgodnie z pierwszym partnerzy handlowi muszą z wyprzedzeniem spełniać ustalone kryteria, zgodnie z drugim UE wykluczałaby tych, którzy nie spełniają wymogów wzajemności lub innych warunków.

Séjourné nazwał ten spór drugorzędnym i oświadczył, że najważniejsza jest zasada wzajemności w relacjach UE z partnerami. Zaznaczył również, że europejskie środki publiczne powinny być przede wszystkim wykorzystywane na zamówienia publiczne, a bez ograniczeń nie można rozszerzać zakresu wymogów Made in Europe, jeśli celem jest produkcja w Europie.

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