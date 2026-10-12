Три країни ЄС просять механізм зупинки нових законів — Politico Europe

Напередодні саміту Європейської ради в Брюсселі, Бельгія, лідери Німеччини, Італії та Бельгії запропонували надати країнам ЄС можливість зупиняти нові законодавчі ініціативи Брюсселя, якщо ті створюватимуть надмірне навантаження на уряди та бізнес. Про це повідомляє Politico Europe.

Пропозиція трьох лідерів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер виклали свої пропозиції в листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти. На думку авторів листа, механізм «екстреного гальма» має допомогти посилити економічну конкурентоспроможність Євросоюзу.

Також вони закликали істотно прискорити процедури планування та погодження. Окремо лідери пропонують у межах нового правила пріоритетності призупиняти дію окремих регуляторних сфер на визначений період.

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Менше регуляторного навантаження

У листі наголошується на потребі нових амбітних пакетів зі спрощення правил, спрямованих на скорочення бюрократичних процедур у ЄС. Європейська комісія, на думку трьох керівників урядів, передусім має зменшити навантаження на малі та середні підприємства.

Автори звернення заявили, що зайві регуляторні вимоги та пов’язані з ними витрати не повинні призводити до постійної втрати промислового потенціалу Європи, послаблення інвестицій і конкурентоспроможності. На саміті Європейської ради, який розпочнеться у Брюсселі в четвер і триватиме два дні, лідери також обговорять довгостроковий бюджет ЄС, ціни на енергію та підтримку України.

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