Przed szczytem Rady Europejskiej w Brukseli przywódcy Niemiec, Włoch i Belgii zaproponowali, by państwa UE mogły wstrzymywać nowe inicjatywy legislacyjne Brukseli, jeśli będą one nadmiernie obciążać rządy i przedsiębiorstwa. Informuje o tym Politico Europe.

Propozycja trzech przywódców

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Belgii Bart De Wever przedstawili swoje propozycje w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antónia Costy. Zdaniem autorów listu mechanizm „hamulca awaryjnego” ma pomóc wzmocnić konkurencyjność gospodarczą Unii Europejskiej.

Wezwali również do znacznego przyspieszenia procedur planowania i zatwierdzania. Osobno przywódcy proponują zawieszanie poszczególnych obszarów regulacyjnych na określony okres w ramach nowej zasady priorytetowości.

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Mniejsze obciążenie regulacyjne

W liście podkreślono potrzebę nowych ambitnych pakietów upraszczających przepisy, mających na celu ograniczenie procedur biurokratycznych w UE. Zdaniem trzech szefów rządów Komisja Europejska powinna przede wszystkim zmniejszyć obciążenia małych i średnich przedsiębiorstw.

Autorzy apelu oświadczyli, że nadmierne wymogi regulacyjne i związane z nimi koszty nie powinny prowadzić do trwałej utraty potencjału przemysłowego Europy, osłabienia inwestycji i konkurencyjności. Podczas szczytu Rady Europejskiej, który rozpocznie się w Brukseli w czwartek i potrwa dwa dni, przywódcy omówią również długoterminowy budżet UE, ceny energii oraz wsparcie dla Ukrainy.

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