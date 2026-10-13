W Kenii związek zawodowy nauczycieli KNUT, Urząd Ubezpieczenia Zdrowotnego (SHA), Komisja Służby Nauczycielskiej (TSC) oraz Ministerstwo Zdrowia uzgodniły utworzenie komitetów na szczeblu krajowym i hrabstw. Mają one rozwiązywać problemy z wdrażaniem ubezpieczenia medycznego dla ponad 500 tys. nauczycieli szkół publicznych i osób pozostających na ich utrzymaniu, informuje Nation Kenya.

Komitety mają reagować na pojawiające się trudności, poprawiać koordynację z placówkami medycznymi oraz wypracowywać krótko- i długoterminowe rozwiązania.

Skargi po zmianie programu

Rządowe ubezpieczenie SHA dla nauczycieli wprowadzono 1 grudnia 2025 roku, zastępując prywatny program AON-Minet. Po przejściu na nowy system nauczyciele i osoby pozostające na ich utrzymaniu wielokrotnie skarżyli się, że prywatne szpitale odmawiały im usług lub wymagały samodzielnej zapłaty za leczenie, które ich zdaniem powinno być objęte programem.

Sekretarz generalny KNUT Collins Oyuu oświadczył, że część szpitali ujętych na liście usługodawców dla nauczycieli odmawia przyjmowania pacjentów lub nie zapewnia niezbędnego leczenia. Związek wezwał do przeanalizowania sytuacji i rozszerzenia sieci placówek współpracujących z programem.

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SHA wezwał związki zawodowe i obywateli do zgłaszania szpitali, które odmawiają pacjentom świadczeń. Urząd oświadczył, że będzie sprawdzać skargi i podejmować działania wobec placówek, jeśli ustali ich odpowiedzialność.

Rehabilitacja i wypłaty

Pierwszy krajowy wiceprzewodniczący KNUT Malel Langat poruszył kwestię dostępu do usług rehabilitacyjnych. Jak powiedział, nowy pakiet nie przewiduje rehabilitacji w placówkach trzeciego poziomu, a centra rehabilitacyjne od października zaklasyfikowano do poziomu 4(b). Zdaniem związku może to utrudnić dostęp do takich usług nauczycielom i osobom pozostającym na ich utrzymaniu na obszarach wiejskich.

KNUT wyraził również zaniepokojenie nieuregulowanymi płatnościami w ramach poprzedniego kontraktu: według jego danych niektóre szpitale powoływały się na nieopłacone przez SHA świadczenia. Związek wezwał do spłaty zadłużenia, aby placówki medyczne nie odmawiały leczenia nauczycielom i osobom pozostającym na ich utrzymaniu.

Związek domaga się przywrócenia wypłat ex gratia oraz grupowego ubezpieczenia na życie. Według KNUT w obecnym pakiecie brakuje także kosztów pogrzebu i świadczeń w razie niepełnosprawności, które obowiązywały w programie AON-Minet. Przedstawiciel TSC Lawrence Owino poinformował, że komisja pracuje nad kwestią wypłat ex gratia i grupowego ubezpieczenia na życie, w tym dla rodzin zmarłych nauczycieli.

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