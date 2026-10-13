W jemeńskim Taiz w ciągu ostatnich 24 godzin zginęło pięciu cywilów, a 17 kolejnych zostało rannych w wyniku działań, które Jemeńska Sieć Praw i Wolności wiąże z siłami Huti. Informuje o tym Al Jazeera, powołując się na sieć obrony praw człowieka.

Według sieci siły Huti wystrzeliły ponad 180 pocisków w kierunku obszarów mieszkalnych, w tym pociski moździerzowe i artyleryjskie, rakiety Katiusza, pociski czołgowe oraz drony. Poinformowała również o uszkodzeniu siedmiu domów, 12 prywatnych samochodów i meczetu Al-Saeed w Taiz.

Wśród zabitych znalazła się pięcioletnia Ahlam Abdulsalam, która zginęła po tym, jak pocisk trafił w dom jej rodziny w rejonie Al-Misrakh — podała państwowa agencja Saba.

Ostrzał szpitala i niedobór leków

Według Saba atak wcześnie rano we wtorek dotknął szpital Al-Safwa: wybite zostały tam okna, a co najmniej jedna osoba została ranna. Wśród pacjentów i personelu medycznego wybuchła panika. Wcześniej pięć osób, w tym troje dzieci, odniosło obrażenia w wyniku ostrzału w dzielnicy mieszkalnej Ad-Dahra i sąsiedniej dzielnicy Bir Basha.

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Korespondent Al Jazeery poinformował o ostrzale moździerzowym dzielnicy mieszkalnej Al-Ikhwa w centrum Taiz. Liczba zabitych i rannych w wyniku tego uderzenia nie została ustalona, odnotowano również szkody materialne.

Mieszkańcy miasta, które znajduje się pod oblężeniem Huti, odczuwają także dotkliwy niedobór paliwa i innych podstawowych towarów. Ministerstwo Zdrowia i Ludności Jemenu oświadczyło, że zapasy leków, płynów dożylnych, materiałów medycznych i paliwa w placówkach medycznych w Taiz zbliżają się do wyczerpania.

Walki na frontach w Maribie i Taiz

Tymczasem jemeńskie siły rządowe poinformowały o postępach w prowincji Marib w ramach operacji „Świt Jemenu”. Źródło wojskowe powiedziało Al Jazeerze o zajęciu dominujących wzniesień w pobliżu obozu Maas w rejonie Medghal. Na froncie południowym siły działające z kierunków Saba i Bayhan oświadczyły, że zajęły pozycje Al-Muqaylat i Jabal-Zajjar na północ od rejonu Harib.

W Taiz trwają intensywne walki na kierunkach zachodnim, południowym i południowo-zachodnim. Źródła w siłach rządowych oświadczyły, że w poniedziałek ich wojskowi wzięli do niewoli 81 bojowników Huti w rejonie Ad-Dabab. Strony informowały również o walkach w rejonach Al-Shakab, Al-Akrud i Al-Misrakh.

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