В йеменском Таизе за последние 24 часа в результате действий, которые Йеменская сеть прав и свобод связывает с силами хуситов, погибли пять мирных жителей, еще 17 получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на правозащитную сеть.

По данным сети, силы хуситов выпустили по жилым районам более 180 боеприпасов, в том числе минометные и артиллерийские снаряды, ракеты «Катюша», танковые снаряды и беспилотники. Она также сообщила о повреждении семи домов, 12 частных автомобилей и мечети Аль-Саид в Таизе.

Среди погибших — пятилетняя Ахлам Абдулсалам, которая погибла после попадания снаряда в дом ее семьи в районе Аль-Мисрах, сообщило государственное агентство Saba.

Обстрел больницы и дефицит медикаментов

По данным Saba, атака ранним утром во вторник затронула больницу Аль-Сафва: там выбило окна, как минимум один человек получил ранения. Среди пациентов и медиков возникла паника. Ранее в результате обстрелов в жилом районе Ад-Дахра и соседнем районе Бир-Баша ранения получили пять человек, среди них трое детей.

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Корреспондент Al Jazeera сообщил о минометном обстреле жилого квартала Аль-Ихва в центре Таиза. Число погибших и раненых в результате этого удара не установлено, также есть повреждения имущества.

Жители города, находящегося в осаде хуситов, также ощущают острый дефицит топлива и других товаров первой необходимости. Министерство здравоохранения и народонаселения Йемена заявило, что запасы лекарств, внутривенных растворов, медицинских материалов и топлива в медучреждениях Таиза приближаются к исчерпанию.

Бои на фронтах Мариба и Таиза

Тем временем правительственные силы Йемена заявили о продвижении в провинции Мариб в рамках операции «Рассвет Йемена». Военный источник сообщил Al Jazeera о взятии господствующих высот возле лагеря Маас в районе Медгал. На южном фронте силы, наступающие с направлений Саба и Байхан, заявили о захвате позиций Аль-Мукайлат и Джабаль-Заджар к северу от района Хариб.

В Таизе продолжаются интенсивные бои на западном, южном и юго-западном направлениях. Источники в правительственных силах заявили, что в понедельник их военные взяли в плен 81 бойца хуситов в районе Ад-Дабаб. Стороны также сообщали о боях в районах Аль-Шакаб, Аль-Акруд и Аль-Мисрах.

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