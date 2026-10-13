Лукашенко заявил, что Латвия сама напала на себя

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг причастность минского режима к попытке прорыва латвийской границы вооружённой группой в начале октября 2026 года и обвинил Латвию в инсценировке инцидента.

По словам Лукашенко, провокацию якобы организовала сама латвийская сторона с целью получить дополнительное финансирование от Европейского Союза. Белорусский диктатор также заявил, что возведенные Латвией пограничные фортификационные заграждения малоэффективны, но в то же время высказал утверждение, будто они строятся для подготовки «агрессии» против Беларуси.

Источник: Зеркало.

6 октября на границе Латвии и Беларуси вооруженные и замаскированные мужчины сопровождали не менее 20 мигрантов во время попытки незаконно пересечь государственную границу Латвии. Об инциденте сообщили министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава и вооруженные силы страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что инцидент на латвийско-белорусской границе является частью более широкой агрессивной стратегии России и белорусского режима. По его словам, Москва и Минск продолжают испытывать безопасность Европы, используя, в частности, миграцию в качестве инструмента давления.

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