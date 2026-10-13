США включили Нигерию в список стран в соответствии с Законом о предотвращении использования детей-солдат на 2026 год. Решение может ограничить отдельные виды американской военной помощи и продажи военного оборудования Нигерии, сообщает Premium Times Nigeria.

Возможные ограничения

Нигерия вошла в перечень 14 государств, приведенный в докладе Госдепартамента США о торговле людьми за 2026 год. В него также включили Афганистан, Мьянму, Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Иран, Россию, Руанду, Сомали, Южный Судан, Судан, Венесуэлу и Йемен.

Ограничения могут вступить в силу с 1 октября, если президент США Дональд Трамп не применит предусмотренное законом исключение или не отменит их. Закон предусматривает запрет отдельных видов помощи, в частности программ международного военного образования и подготовки, иностранного военного финансирования и передачи избыточного оборонного имущества. Он также ограничивает выдачу лицензий на прямые коммерческие продажи военного оборудования.

Критерии и определения

Согласно разделу 402 закона американские власти определяют иностранные правительства, чьи вооруженные силы, полиция, другие силовые структуры или поддерживаемые государством вооруженные формирования, по имеющимся данным, вербуют или используют детей-солдат. Последняя оценка охватывала период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

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Госдепартамент сообщил, что опирался на данные американских правительственных чиновников, агентств ООН, международных организаций, общественных объединений, местных и международных СМИ. В то же время включение Нигерии в перечень не устанавливает, что ее военные или силовые службы вербуют или используют детей.

К детям-солдатам закон относит лиц младше 18 лет, принудительно завербованных в государственные вооруженные или силовые структуры, а также детей, которых вооруженные формирования, отличные от государственной армии, вербуют или используют в боевых действиях. К определению также относятся дети, задействованные в качестве поваров, носильщиков, курьеров, медиков, охранников или жертв сексуальной эксплуатации.

В материале отмечается, что в Нигерии давно выражают обеспокоенность из-за вербовки и эксплуатации детей в зонах конфликта, в частности на северо-востоке страны. Там группировки Boko Haram и «Исламское государство в Западной Африке» похищали и привлекали детей к боевым и вспомогательным ролям.

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