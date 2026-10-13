USA wpisały Nigerię na listę państw objętych ustawą o zapobieganiu wykorzystywaniu dzieci-żołnierzy na 2026 rok. Decyzja może ograniczyć niektóre rodzaje amerykańskiej pomocy wojskowej oraz sprzedaż sprzętu wojskowego Nigerii, informuje Premium Times Nigeria.

Możliwe ograniczenia

Nigeria znalazła się na liście 14 państw wymienionych w raporcie Departamentu Stanu USA o handlu ludźmi za 2026 rok. Uwzględniono na niej także Afganistan, Mjanmę, Republikę Środkowoafrykańską, Demokratyczną Republikę Konga, Etiopię, Iran, Rosję, Rwandę, Somalię, Sudan Południowy, Sudan, Wenezuelę i Jemen.

Ograniczenia mogą wejść w życie 1 października, jeśli prezydent USA Donald Trump nie zastosuje przewidzianego prawem wyjątku ani ich nie uchyli. Ustawa przewiduje zakaz niektórych rodzajów pomocy, w tym programów międzynarodowego kształcenia i szkolenia wojskowego, zagranicznego finansowania wojskowego oraz przekazywania nadwyżkowego mienia obronnego. Ogranicza również wydawanie licencji na bezpośrednią komercyjną sprzedaż sprzętu wojskowego.

Kryteria i definicje

Zgodnie z sekcją 402 ustawy władze USA wskazują zagraniczne rządy, których siły zbrojne, policja, inne struktury bezpieczeństwa lub wspierane przez państwo ugrupowania zbrojne są, według wiarygodnych informacji, zaangażowane w rekrutowanie lub wykorzystywanie dzieci-żołnierzy. Ostatnia ocena obejmowała okres od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

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Departament Stanu podał, że opierał się na danych od amerykańskich urzędników państwowych, agencji ONZ, organizacji międzynarodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz lokalnych i międzynarodowych mediów. Jednocześnie wpisanie Nigerii na listę nie przesądza, że jej wojsko lub służby bezpieczeństwa rekrutują lub wykorzystują dzieci.

Ustawa zalicza do dzieci-żołnierzy osoby poniżej 18. roku życia, przymusowo zwerbowane do państwowych sił zbrojnych lub struktur bezpieczeństwa, a także dzieci rekrutowane lub wykorzystywane w działaniach bojowych przez ugrupowania zbrojne inne niż armia państwowa. Definicja obejmuje również dzieci wykorzystywane jako kucharze, tragarze, kurierzy, medycy, strażnicy lub ofiary wykorzystywania seksualnego.

W materiale zaznaczono, że w Nigerii od dawna wyrażane są obawy dotyczące rekrutowania i wykorzystywania dzieci w strefach konfliktu, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. Tam ugrupowania Boko Haram oraz Państwo Islamskie w Afryce Zachodniej porywały i wykorzystywały dzieci w rolach bojowych i pomocniczych.

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