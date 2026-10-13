美国已将尼日利亚列入2026年《防止使用儿童兵法案》所涉国家名单。这一决定可能限制美国向尼日利亚提供的某些类型军事援助及军用设备销售，Premium Times Nigeria报道。

可能的限制

尼日利亚被列入美国国务院2026年《人口贩运报告》中列出的14个国家名单。名单还包括阿富汗、缅甸、中非共和国、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、伊朗、俄罗斯、卢旺达、索马里、南苏丹、苏丹、委内瑞拉和也门。

除非美国总统唐纳德·特朗普适用法律规定的豁免或取消这些限制，否则限制措施可能自10月1日起生效。该法律禁止某些类型的援助，包括国际军事教育与训练项目、外国军事融资以及过剩国防物资的转让。该法律还限制发放军用设备直接商业销售许可证。

标准与定义

根据该法律第402条，美国当局认定其武装部队、警察、其他安全部队或国家支持的武装团体被可信报道称招募或使用儿童兵的外国政府。最新评估涵盖2025年4月1日至2026年3月31日期间。

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美国国务院表示，其依据来自美国政府官员、联合国机构、国际组织、公民社会团体以及当地和国际媒体的信息。同时，将尼日利亚列入名单并不证明其军队或安全部门招募或使用儿童。

该法律将被强迫招募进入政府武装部队或安全部队的18岁以下人员，以及由非国家军队的武装团体招募或用于敌对行动的儿童，定义为儿童兵。该定义还包括被用作厨师、搬运工、信使、医务人员、警卫或遭受性剥削的儿童。

报道指出，尼日利亚长期以来一直有人对冲突地区儿童被招募和剥削表示担忧，尤其是在该国东北部。Boko Haram和西非伊斯兰国组织曾在那里绑架儿童，并让他们承担战斗和辅助角色。

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