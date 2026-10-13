В Австралии партия Зелёных требует исключить из законопроекта о новом минимальном 30-процентном налоге на некоторые трасты норму, предусматривающую исключения для выплат благотворительным, некоммерческим и другим освобождённым от налогообложения организациям, в том числе частным школам. Как сообщает ABC News, в партии считают, что это может дать состоятельным родителям возможность оплачивать обучение детей в частных школах из трастовых средств, избегая нового налога.

Министр финансов Джим Чалмерс должен представить законопроект в среду. Предлагаемый налог будет касаться дискреционных трастов — структур, которые позволяют владельцам распределять средства между членами семьи, холдинговыми компаниями или другими получателями. Правительство позиционирует инициативу как противодействие использованию трастов для снижения налоговых обязательств и ожидает получить 4,5 млрд долларов в первый год её действия.

Позиция Зелёных

Представитель Зелёных по экономическим вопросам Ник Макким заявил, что люди, достаточно состоятельные для создания трастов, не должны иметь налоговое преимущество при оплате частного образования. Партия также призвала провести сенатское расследование законопроекта, заявив, что его ранняя версия была ослаблена.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В проекте, опубликованном в прошлом месяце, правительство заявило о намерении установить годовой лимит для средств, освобождённых от нового налога, однако конкретный размер этого ограничения ещё не определён. Предлагаемая норма не меняет действующий налоговый режим частных школ, однако Зелёные считают, что исключение для благотворительных выплат сделает такой механизм более привлекательным.

Возражения бизнеса

Против реформы также выступают бизнес-объединения и оппозиция, которые подчёркивают, что дискреционные трасты используются в законных целях, в том числе владельцами малого бизнеса. По оценке правительства, в 2022–2023 годах такие трасты использовали 350 тысяч активных малых предприятий, или примерно каждое шестое. Анализ казначейства указывает, что 140 тысяч из них не будут платить новый налог.

Правительство также обозначило исключения для семейных ферм в трастах, благотворительных трастов и трастов для управления наследством. Правительство обещает части бизнесов помощь с реструктуризацией, хотя существуют опасения относительно необходимости уплачивать гербовый сбор штатов и территорий в случае преобразования траста в компанию. Доцент по бухгалтерскому учёту и налогообложению Университета Нового Южного Уэльса Дейл Боккабелла предупредил, что каждая уступка в сложном законодательстве о трастах может создавать новые возможности для уклонения от налогов.

Читай нас в