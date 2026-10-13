W Australii Partia Zielonych domaga się usunięcia z projektu ustawy o nowym minimalnym 30-procentowym podatku od niektórych trustów przepisu przewidującego wyjątki dla płatności na rzecz organizacji charytatywnych, non-profit i innych zwolnionych z podatku podmiotów, w tym szkół prywatnych. Jak informuje ABC News, partia uważa, że może to umożliwić zamożnym rodzicom opłacanie nauki dzieci w szkołach prywatnych ze środków trustowych przy unikaniu nowego podatku.

Minister finansów Jim Chalmers ma przedstawić projekt ustawy w środę. Proponowany podatek będzie dotyczył trustów uznaniowych — struktur, które pozwalają właścicielom rozdzielać środki między członków rodziny, spółki holdingowe lub innych beneficjentów. Rząd przedstawia inicjatywę jako przeciwdziałanie wykorzystywaniu trustów do zmniejszania zobowiązań podatkowych i oczekuje uzyskania 4,5 mld dolarów w pierwszym roku jej obowiązywania.

Stanowisko Zielonych

Rzecznik Zielonych ds. gospodarczych Nick McKim oświadczył, że osoby wystarczająco zamożne, by zakładać trusty, nie powinny mieć przewagi podatkowej przy opłacaniu prywatnej edukacji. Partia wezwała również do przeprowadzenia senackiego dochodzenia w sprawie projektu ustawy, twierdząc, że jego wczesna wersja została osłabiona.

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W projekcie opublikowanym w ubiegłym miesiącu rząd wskazał zamiar ustanowienia rocznego limitu środków zwolnionych z nowego podatku, jednak konkretna wysokość tego ograniczenia nie została jeszcze określona. Proponowany przepis nie zmienia obecnego systemu podatkowego dla szkół prywatnych, jednak Zieloni uważają, że wyjątek dla płatności charytatywnych uczyni taki mechanizm bardziej atrakcyjnym.

Sprzeciw biznesu

Przeciw reformie występują również organizacje biznesowe i opozycja, które podkreślają, że trusty uznaniowe są wykorzystywane do zgodnych z prawem celów, w tym przez właścicieli małych firm. Według szacunków rządu w latach 2022–2023 z takich trustów korzystało 350 tys. aktywnych małych przedsiębiorstw, czyli około co szóste. Analiza skarbu państwa wskazuje, że 140 tys. z nich nie będzie płacić nowego podatku.

Rząd nakreślił również wyjątki dla rodzinnych gospodarstw rolnych w trustach, trustów charytatywnych i trustów służących do zarządzania spadkiem. Rząd obiecuje części firm pomoc w restrukturyzacji, choć istnieją obawy dotyczące konieczności zapłaty opłaty stemplowej w stanach i terytoriach w razie przekształcenia trustu w spółkę. Dale Boccabella, adiunkt rachunkowości i opodatkowania na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii, ostrzegł, że każde ustępstwo w złożonych przepisach dotyczących trustów może tworzyć nowe możliwości unikania podatków.

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