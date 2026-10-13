在澳大利亚，绿党要求从一项针对某些信托征收新的最低30%税款的法案中删除一项规定。该规定为向慈善机构、非营利组织及其他免税组织（包括私立学校）支付的款项提供例外。正如澳大利亚广播公司新闻报道所称，该党认为，这可能让富裕父母能够从信托资金中支付子女私立学校教育费用，同时避开新税。

财政部长吉姆·查默斯将于周三提交该法案。拟议税种将适用于全权信托——这种结构允许所有者在家庭成员、控股公司或其他受益人之间分配资金。政府将该倡议定位为打击利用信托减少纳税义务的措施，并预计在其生效的第一年获得45亿美元收入。

绿党的立场

绿党经济事务发言人尼克·麦金表示，富裕到能够设立信托的人，不应在支付私人教育费用时享有税收优势。该党还呼吁参议院就该法案展开调查，称其早期版本已被削弱。

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在上个月公布的草案中，政府表示有意对免征新税的资金设定年度上限，但该限制的具体金额尚未确定。拟议规定不会改变私立学校现行的税收制度，但绿党认为，对慈善支付的例外将使这种机制更具吸引力。

商界的反对意见

商业团体和反对党也反对这项改革，强调全权信托被用于合法目的，其中包括小企业主。根据政府估计，2022—2023年间，35万家活跃小企业使用了此类信托，约占每六家中的一家。财政部分析显示，其中14万家将不会缴纳新税。

政府还概述了对信托中的家庭农场、慈善信托以及用于遗产管理的信托的例外规定。政府承诺为部分企业提供重组协助，尽管若将信托转为公司，可能需要缴纳各州和领地印花税的担忧依然存在。新南威尔士大学会计与税务副教授戴尔·博卡贝拉警告称，复杂信托立法中的每一项让步都可能为避税创造新的机会。

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