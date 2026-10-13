Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке, США, приняла политическую декларацию и проект резолюции A/81/L.4, которые призывают к полному выполнению Дурбанской декларации и Программы действий 2001 года. За документ проголосовали 95 государств, против — пять, еще 37 воздержались, сообщает Jerusalem Post.

Результаты голосования

Против резолюции голосовали Аргентина, Австралия, Канада, Микронезия и Израиль. Великобритания, Австрия, Германия, Италия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея и ряд стран Европейского Союза воздержались.

Документ предусматривает комплексное выполнение Дурбанской декларации и дальнейшие действия по ее реализации. Его основными темами являются репарационная справедливость, государственная политика противодействия расизму, защита от расового профилирования и от структурной предвзятости, заложенной в современных технологиях.

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Позиция Израиля

Посол Израиля при ООН Дэнни Данон осудил попытку придать Дурбанской конференции дополнительную легитимность. По его словам, конференция, которая должна была быть посвящена борьбе с расизмом, стала площадкой для антисемитизма и ненависти к Израилю.

Данон напомнил об инцидентах, которые, по его словам, происходили во время конференции 2001 года: распространении изображений Адольфа Гитлера, приравнивании сионизма к расизму и физических нападениях на еврейских участников. Он также заявил, что Израиль не поддержит резолюцию, которая, по его мнению, легитимизирует антисемитизм под прикрытием борьбы с расизмом.

В новом тексте Израиль прямо не упоминается, однако страна возражает против него из-за требования полностью подтвердить Дурбанскую декларацию и Программу действий. По данным издания, 46 стран бойкотировали мероприятия к 25-летию Дурбанской конференции. Посол США при ООН Майк Уолц заявил, что США покинули мероприятие в знак протеста, как и во время первоначальной конференции 2001 года.

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