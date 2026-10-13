美国纽约的联合国大会通过了一项政治宣言和A/81/L.4号决议草案，呼吁全面落实2001年《德班宣言和行动纲领》。95个国家投票支持该文件，5个国家反对，另有37个国家弃权，《耶路撒冷邮报》报道。

投票结果

阿根廷、澳大利亚、加拿大、密克罗尼西亚和以色列投票反对该决议。英国、奥地利、德国、意大利、新西兰、日本、韩国以及一些欧盟国家弃权。

该文件规定全面落实《德班宣言》并采取进一步行动推动其实施。其主要议题包括赔偿性正义、国家层面的反种族主义政策、防范种族定性，以及防范嵌入现代技术的结构性偏见。

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以色列的立场

以色列常驻联合国大使丹尼·达农谴责了试图赋予德班会议额外合法性的做法。他表示，这场原本应致力于打击种族主义的会议，成为反犹主义和仇恨以色列的平台。

达农提及了据他所说在2001年会议期间发生的事件：传播阿道夫·希特勒的画像、将犹太复国主义等同于种族主义，以及对犹太与会者进行人身攻击。他还表示，以色列不会支持一项在他看来以反种族主义为幌子使反犹主义合法化的决议。

新文本没有直接提及以色列，但该国因文件要求全面确认《德班宣言和行动纲领》而反对该文本。据该报报道，46个国家抵制了纪念德班会议25周年的活动。美国常驻联合国大使迈克·沃尔兹表示，美国以抗议方式离开了该活动，如同在2001年最初的会议期间所做的那样。

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