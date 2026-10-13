Zgromadzenie Ogólne ONZ w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych przyjęło deklarację polityczną oraz projekt rezolucji A/81/L.4, wzywające do pełnego wdrożenia Deklaracji i Programu Działań z Durbanu z 2001 roku. Za dokumentem zagłosowało 95 państw, przeciw było pięć, a kolejne 37 wstrzymało się od głosu, informuje Jerusalem Post.

Wyniki głosowania

Przeciwko rezolucji głosowały Argentyna, Australia, Kanada, Mikronezja i Izrael. Wielka Brytania, Austria, Niemcy, Włochy, Nowa Zelandia, Japonia, Korea Południowa oraz szereg państw Unii Europejskiej wstrzymały się od głosu.

Dokument przewiduje kompleksowe wdrożenie Deklaracji z Durbanu oraz dalsze działania na rzecz jej realizacji. Jego głównymi tematami są sprawiedliwość reparacyjna, polityka państwowa przeciwdziałania rasizmowi, ochrona przed profilowaniem rasowym oraz przed uprzedzeniami strukturalnymi wpisanymi we współczesne technologie.

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Stanowisko Izraela

Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon potępił próbę nadania Konferencji w Durbanie dodatkowej legitymizacji. Jak stwierdził, konferencja, która miała być poświęcona walce z rasizmem, stała się platformą dla antysemityzmu i nienawiści wobec Izraela.

Danon przypomniał o incydentach, które, jak powiedział, miały miejsce podczas konferencji w 2001 roku: rozpowszechnianiu wizerunków Adolfa Hitlera, zrównywaniu syjonizmu z rasizmem oraz fizycznych atakach na żydowskich uczestników. Oświadczył również, że Izrael nie poprze rezolucji, która jego zdaniem legitymizuje antysemityzm pod przykrywką walki z rasizmem.

W nowym tekście Izrael nie został bezpośrednio wspomniany, jednak kraj sprzeciwia się mu z powodu wymogu pełnego potwierdzenia Deklaracji i Programu Działań z Durbanu. Według publikacji 46 państw zbojkotowało wydarzenia związane z 25. rocznicą Konferencji w Durbanie. Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz oświadczył, że Stany Zjednoczone opuściły wydarzenie na znak protestu, podobnie jak podczas pierwotnej konferencji w 2001 roku.

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