Военно-воздушные силы Нигерии создали комиссию из 12 человек для расследования катастрофы самолета ATR 42 в Игбокоде, штат Ондо. Самолет с бортовым номером NAF 931 потерпел крушение 5 октября, в результате чего погибли все находившиеся на борту, сообщает Premium Times Nigeria.

Комиссия должна установить обстоятельства и причины катастрофы, а также подготовить рекомендации по предотвращению подобных случаев. Начальник штаба ВВС Нигерии Санни Анеке также поручил продолжать поисковые и восстановительные операции одновременно с комплексным расследованием.

Состав комиссии

Комиссию возглавит вице-маршал авиации F.O. Ankeli. Координацию более широких мер реагирования поручили E.O.E. Ebiowe, который руководил группой расследования и восстановительных работ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В состав комиссии вошли специалисты по авиационным операциям, безопасности полетов, пилотированию, управлению воздушным движением, авиационной инженерии, техническому обслуживанию и медицинским службам. Также были привлечены представители Управления гражданской авиации Нигерии и Нигерийского бюро расследований безопасности.

Задачи расследования

Комиссия изучит эксплуатационные, технические, экологические, человеческие и организационные факторы, связанные с катастрофой. Она должна системно исследовать, документировать и сохранять доказательства, чтобы установить факты, а также непосредственные и глубинные причины катастрофы.

По итогам работы комиссия должна предоставить рекомендации по устранению выявленных недостатков, усилению безопасности полетов и снижению риска подобных аварий. ВВС Нигерии заявили, что будут поддерживать семьи погибших и сообщать проверенную информацию, одновременно подчеркнув, что делать выводы о причинах катастрофы до завершения расследования преждевременно.

Читай нас в