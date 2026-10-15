От Эболы умерли 10 школьников в ДР Конго — Anadolu Agency

По меньшей мере 10 школьников умерли от болезни, вызванной вирусом Эбола, в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго. Всего в нескольких школах провинции зафиксировали 25 подтвержденных случаев инфекции среди школьников, сообщает Anadolu Agency.

Случаи среди школьников

По данным чиновников сферы образования в Бунии, среди 25 инфицированных школьников умерли 10. Еще семеро проходят лечение в специализированных центрах лечения Эболы в регионе.

Новый учебный год в школах начался более месяца назад на фоне продолжающейся вспышки. Провинциальный чиновник в сфере образования Ивон Мукэ призвал школы усилить профилактические меры, чтобы ограничить распространение вируса.

По его словам, правительство при поддержке международных партнеров усиливает противодействие эпидемии в школах, распределяя дезинфицирующие и защитные средства для учащихся и работников. Он также призвал обеспечить правильное использование этих средств и соблюдение медицинских рекомендаций.

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Масштабы вспышки

Африканское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения в ситуационном отчете отметило, что вспышка в ДР Конго продолжает развиваться, расширяясь географически, а также по числу заражений и смертей.

Эпидемия охватила 65 медицинских зон в семи провинциях: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву, Нижнее Уэле, Чопо и Южное Убанги. Итури остается главным очагом вспышки, в то же время значительная передача вируса сохраняется в Северном Киву и Верхнем Уэле.

По обновленным данным Министерства здравоохранения ДР Конго, с момента объявления вспышки в мае в стране подтвердили 9144 случая Эболы, из которых 4410 завершились смертью.

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