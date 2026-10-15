刚果民主共和国10名学生死于埃博拉病毒病——阿纳多卢通讯社

刚果民主共和国东部伊图里省至少10名学生死于由埃博拉病毒引发的疾病。该省数所学校共记录了25例学生感染确诊病例，阿纳多卢通讯社报道。

学生中的病例

据布尼亚教育官员称，25名感染学生中已有10人死亡。另有7人正在该地区专门的埃博拉治疗中心接受治疗。

新学年在持续暴发的背景下于一个多月前开始。省教育官员伊冯·穆克呼吁学校加强预防措施，以限制病毒传播。

他说，政府在国际伙伴支持下正加强学校内的疫情应对工作，向学生和工作人员分发消毒和防护用品。他还呼吁确保正确使用这些用品并遵守医疗建议。

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疫情规模

世界卫生组织非洲区域办事处在一份形势报告中指出，刚果民主共和国的疫情仍在发展，在地理范围以及感染和死亡人数方面都在扩大。

疫情已波及七个省的65个卫生区：上韦莱、伊图里、北基伍、南基伍、下韦莱、乔波和南乌班吉。伊图里仍是疫情的主要中心，同时北基伍和上韦莱仍存在显著的病毒传播。

根据刚果民主共和国卫生部更新的数据，自5月宣布暴发以来，该国已确认9144例埃博拉病例，其中4410例死亡。

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