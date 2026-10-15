10 uczniów zmarło na Ebolę w DR Konga — Anadolu Agency

Co najmniej 10 uczniów zmarło na chorobę wywołaną wirusem Ebola w prowincji Ituri na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Łącznie w kilku szkołach prowincji odnotowano 25 potwierdzonych przypadków zakażenia wśród uczniów, poinformowała Anadolu Agency.

Przypadki wśród uczniów

Według urzędników oświatowych w Bunii spośród 25 zakażonych uczniów zmarło 10. Kolejnych siedmioro przechodzi leczenie w wyspecjalizowanych ośrodkach leczenia Eboli w regionie.

Nowy rok szkolny rozpoczął się ponad miesiąc temu w obliczu trwającego ogniska epidemii. Prowincjonalny urzędnik ds. edukacji Yvonne Muke wezwał szkoły do wzmocnienia działań profilaktycznych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Jak powiedział, rząd przy wsparciu partnerów międzynarodowych intensyfikuje walkę z epidemią w szkołach, rozprowadzając środki dezynfekcyjne i ochronne dla uczniów oraz pracowników. Wezwał również do zapewnienia właściwego używania tych środków i przestrzegania zaleceń medycznych.

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Skala ogniska epidemii

Regionalne Biuro Światowej Organizacji Zdrowia dla Afryki w raporcie sytuacyjnym wskazało, że ognisko epidemii w DR Konga nadal się rozwija, rozszerzając się geograficznie oraz pod względem liczby zakażeń i zgonów.

Epidemia objęła 65 stref zdrowotnych w siedmiu prowincjach: Haut-Uele, Ituri, Kiwu Północne, Kiwu Południowe, Bas-Uele, Tshopo i Ubangi Południowe. Ituri pozostaje głównym ogniskiem epidemii, jednocześnie znacząca transmisja wirusa utrzymuje się w Kiwu Północnym i Haut-Uele.

Według zaktualizowanych danych Ministerstwa Zdrowia DR Konga od ogłoszenia ogniska epidemii w maju w kraju potwierdzono 9144 przypadki Eboli, z których 4410 zakończyło się śmiercią.

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