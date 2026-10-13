尼日利亚空军成立了一个由12人组成的委员会，调查发生在翁多州伊格博科达的ATR 42飞机坠毁事故。机尾编号为NAF 931的飞机于10月5日坠毁，机上所有人员遇难，Premium Times Nigeria报道。

该委员会将查明事故的情况和原因，并提出防止类似事件的建议。尼日利亚空军参谋长桑尼·阿内克还指示，在进行全面调查的同时继续开展搜寻和恢复行动。

委员会组成

该委员会将由空军中将F.O. Ankeli担任主席。E.O.E. Ebiowe负责协调更广泛的应对措施，他曾领导调查和恢复工作小组。

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委员会成员包括航空运行、飞行安全、飞行驾驶、空中交通管理、航空工程、维修和医疗服务领域的专家。此外，尼日利亚民航局和尼日利亚安全调查局的代表也参与其中。

调查任务

委员会将研究与事故有关的运行、技术、环境、人为和组织因素。委员会将系统地调查、记录和保存证据，以确定事实以及事故的直接和深层原因。

委员会完成工作后，将就消除已发现的不足、加强飞行安全和降低类似事故风险提出建议。尼日利亚空军表示，将支持遇难者家属并发布经核实的信息，同时强调，在调查完成前就事故原因作出结论为时过早。

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