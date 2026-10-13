Nigeryjskie Siły Powietrzne powołały 12-osobową komisję do zbadania katastrofy samolotu ATR 42 w Igbokodzie w stanie Ondo. Samolot o numerze burtowym NAF 931 rozbił się 5 października, w wyniku czego zginęły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie, informuje Premium Times Nigeria.

Komisja ma ustalić okoliczności i przyczyny katastrofy, a także przygotować zalecenia mające zapobiec podobnym zdarzeniom. Szef sztabu Nigeryjskich Sił Powietrznych Sunny Aneke polecił również kontynuowanie operacji poszukiwawczych i odzyskiwania szczątków równolegle z kompleksowym dochodzeniem.

Skład komisji

Komisji będzie przewodniczył wicemarszałek lotnictwa F.O. Ankeli. Koordynowanie szerszych działań reagowania powierzono E.O.E. Ebiowe, który kierował zespołem dochodzeniowym i działaniami odzyskiwania szczątków.

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W skład komisji weszli specjaliści ds. operacji lotniczych, bezpieczeństwa lotów, pilotażu, zarządzania ruchem lotniczym, inżynierii lotniczej, obsługi technicznej i służb medycznych. Zaangażowano również przedstawicieli Nigeryjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Nigeryjskiego Biura Badania Bezpieczeństwa.

Zadania dochodzenia

Komisja zbada czynniki operacyjne, techniczne, środowiskowe, ludzkie i organizacyjne związane z katastrofą. Ma systematycznie zbadać, udokumentować i zabezpieczyć dowody, aby ustalić fakty, a także bezpośrednie i głębsze przyczyny katastrofy.

Po zakończeniu prac komisja ma przedstawić zalecenia dotyczące usunięcia wykrytych niedociągnięć, wzmocnienia bezpieczeństwa lotów i zmniejszenia ryzyka podobnych katastrof. Nigeryjskie Siły Powietrzne oświadczyły, że będą wspierać rodziny ofiar i przekazywać zweryfikowane informacje, podkreślając jednocześnie, że wyciąganie wniosków o przyczynach katastrofy przed zakończeniem dochodzenia jest przedwczesne.

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