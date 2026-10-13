Папе Льву XIV удалили узелок в легком в Риме — PBS NewsHour

Папе Римскому Льву XIV во вторник провели операцию по удалению узелка в легком в больнице Gemelli в Риме, Италия. Вмешательство должно помочь определить, является ли образование злокачественным и потребуется ли понтифику дальнейшее лечение, сообщает PBS NewsHour.

71-летний понтифик самостоятельно вошел в здание больницы через главный вход и поприветствовал людей, собравшихся у учреждения. По данным Ватикана, операцию должна была провести команда во главе с главным торакальным хирургом Gemelli Стефано Маргариторой.

Обследования и восстановление

Лев XIV сообщил о небольшом локализованном узелке во время воскресной молитвы и заявил, что врачи рекомендовали его удалить. Образование обнаружили во время плановых медицинских осмотров. Ватикан отменил все аудиенции понтифика до 20 октября, а его госпитализация, как ожидается, продлится не менее недели.

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Директор отделения торакальной хирургии Европейского института онкологии в Милане Лоренцо Спаджари, не участвующий в лечении папы, предположил, что медики могут провести биопсию и удалить часть легкого, где расположен узелок. По его словам, такие процедуры могут выполняться роботизированным малоинвазивным методом, однако конкретную технику операции Льва XIV не объявляли.

Дальнейшие планы

Спаджари отметил, что во время операции медики также могут удалить лимфатические узлы, связанные с пораженным участком легкого. Если их исследование не покажет признаков распространения болезни, дополнительное лечение может не понадобиться.

Онкологи считают, что даже в случае злокачественного характера образования прогноз может быть благоприятным, поскольку узелок планировали удалить на раннем этапе. С 6 по 17 ноября у понтифика запланирована поездка в Уругвай, Аргентину и Перу, однако ее проведение будет зависеть от хода восстановления после операции.

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