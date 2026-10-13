教皇利奥十四世在罗马切除肺结节——PBS NewsHour

教皇利奥十四世周二在意大利罗马的杰梅利医院接受了肺结节切除手术。该手术旨在帮助确定该病灶是否为恶性，以及教宗是否需要进一步治疗，PBS NewsHour报道。

这位71岁的教宗自行从正门走进医院大楼，并向聚集在医院外的人们致意。梵蒂冈表示，手术原定由杰梅利医院首席胸外科医生斯特凡诺·马尔加里托拉领导的团队实施。

检查与康复

利奥十四世在周日祈祷时透露了这一小型局部结节，并表示医生建议将其切除。该病灶是在例行体检中发现的。梵蒂冈取消了教宗截至10月20日的所有接见活动，预计其住院时间将至少持续一周。

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米兰欧洲肿瘤研究所胸外科主任洛伦佐·斯帕贾里没有参与教皇的治疗。他推测，医生可能会进行活检，并切除结节所在的部分肺叶。他表示，这类手术可以采用机器人微创方式进行，但利奥十四世手术的具体技术尚未公布。

后续计划

斯帕贾里指出，医生在手术中还可能切除与肺部受影响区域相关的淋巴结。如果对这些淋巴结的检查未显示疾病扩散迹象，可能无需额外治疗。

肿瘤学家认为，即使该病灶为恶性，预后也可能良好，因为计划在早期切除该结节。教宗计划于11月6日至17日前往乌拉圭、阿根廷和秘鲁访问，但行程是否进行将取决于术后康复情况。

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