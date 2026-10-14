达兰Saudi Aramco行政大楼遭袭——Interia

沙特阿拉伯达兰的国有石油公司Saudi Aramco一栋行政大楼遭到袭击。该国能源部表示，周二深夜在该设施发现火情。未记录到死亡或受伤人员，但基础设施遭受严重损坏，Interia报道。

办公塔楼受损

据路透社报道，Saudi Aramco综合设施遭到一枚弹道导弹袭击。袭击击中一座办公塔楼，导致大楼顶部三层受损。

达兰综合设施是Saudi Aramco的运营中心。该公司从这里管理海上和陆上钻井平台、管道、炼油厂及出口码头网络。

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袭击升级

此次袭击发生在沙特部队与伊朗支持的也门胡塞武装之间战斗升级之后。据Interia消息，胡塞武装在最近几周对沙特阿拉伯重要能源设施发动了导弹和无人机袭击。

在局势升级期间，他们四次袭击利雅得国际机场。据路透社报道，周六的袭击造成13人死亡，300多人受伤。

土耳其的立场

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在与沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼通电话时表示，在胡塞武装发动袭击的背景下，安卡拉将继续支持利雅得。土耳其总统府还表示，埃尔多安谴责了这些袭击，并相信局势将得到克服。

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