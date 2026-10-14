В Дахране атаковали административное здание Saudi Aramco — Interia

В Дахране в Саудовской Аравии атаковали административное здание государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Министерство энергетики страны сообщило, что поздно вечером во вторник на объекте обнаружили пожар. Погибших и раненых не зафиксировали, однако инфраструктура получила значительные повреждения, сообщает Interia.

Повреждена офисная башня

По данным Reuters, комплекс Saudi Aramco атаковали баллистической ракетой. Удар пришелся по офисной башне и повредил три верхних этажа здания.

Комплекс в Дахране является операционным центром Saudi Aramco. Оттуда компания управляет сетью морских и наземных буровых платформ, трубопроводов, нефтеперерабатывающих заводов и экспортных терминалов.

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Эскалация атак

Атака произошла после обострения боевых действий между саудовскими силами и поддерживаемыми Ираном йеменскими боевиками-хуситами. По информации Interia, хуситы в последние недели наносили ракетные и дроновые удары по важным энергетическим объектам Саудовской Аравии.

В период эскалации они четыре раза наносили удары по международному аэропорту Эр-Рияда. В результате субботней атаки, по данным Reuters, погибли 13 человек, более 300 получили ранения.

Позиция Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил, что Анкара и далее будет поддерживать Эр-Рияд на фоне атак хуситов. Канцелярия турецкого президента также сообщила, что Эрдоган осудил эти удары и выразил уверенность, что ситуация будет преодолена.

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