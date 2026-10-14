Atak na budynek administracyjny Saudi Aramco w Dhahranie — Interia

W Dhahranie w Arabii Saudyjskiej zaatakowano budynek administracyjny państwowej spółki naftowej Saudi Aramco. Ministerstwo Energii tego kraju poinformowało, że późnym wieczorem we wtorek na obiekcie wykryto pożar. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych, jednak infrastruktura doznała znacznych uszkodzeń, podaje Interia.

Uszkodzono wieżę biurową

Według Reutersa kompleks Saudi Aramco został zaatakowany pociskiem balistycznym. Uderzenie trafiło w wieżę biurową i uszkodziło trzy najwyższe piętra budynku.

Kompleks w Dhahranie jest centrum operacyjnym Saudi Aramco. Stamtąd spółka zarządza siecią morskich i lądowych platform wiertniczych, rurociągów, rafinerii oraz terminali eksportowych.

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Eskalacja ataków

Atak nastąpił po zaostrzeniu walk między siłami saudyjskimi a wspieranymi przez Iran jemeńskimi bojownikami Huti. Według Interii Huti w ostatnich tygodniach przeprowadzali ataki rakietowe i dronowe na ważne obiekty energetyczne Arabii Saudyjskiej.

W okresie eskalacji czterokrotnie uderzyli w międzynarodowe lotnisko w Rijadzie. W wyniku sobotniego ataku zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych, podał Reuters.

Stanowisko Turcji

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan podczas rozmowy telefonicznej z saudyjskim księciem koronnym Mohammedem bin Salmanem oświadczył, że Ankara będzie nadal wspierać Rijad w obliczu ataków Huti. Kancelaria tureckiego prezydenta poinformowała również, że Erdoğan potępił te ataki i wyraził przekonanie, że sytuacja zostanie przezwyciężona.

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