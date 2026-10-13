Papież Leon XIV we wtorek przeszedł operację usunięcia guzka płuca w szpitalu Gemelli w Rzymie we Włoszech. Zabieg ma pomóc ustalić, czy zmiana jest złośliwa i czy pontyfik będzie potrzebował dalszego leczenia, podaje PBS NewsHour.

71-letni pontyfik samodzielnie wszedł do budynku szpitala głównym wejściem i przywitał osoby zgromadzone przed placówką. Według Watykanu operację miał przeprowadzić zespół kierowany przez głównego chirurga klatki piersiowej Gemelli, Stefano Margaritorę.

Badania i powrót do zdrowia

Leon XIV poinformował o małym zlokalizowanym guzku podczas niedzielnej modlitwy i oświadczył, że lekarze zalecili jego usunięcie. Zmianę wykryto podczas rutynowych badań medycznych. Watykan odwołał wszystkie audiencje pontyfika do 20 października, a jego hospitalizacja ma potrwać co najmniej tydzień.

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Lorenzo Spaggiari, dyrektor oddziału chirurgii klatki piersiowej Europejskiego Instytutu Onkologii w Mediolanie, który nie uczestniczy w leczeniu papieża, zasugerował, że medycy mogą przeprowadzić biopsję i usunąć część płuca, w której znajduje się guzek. Jak powiedział, takie zabiegi mogą być wykonywane małoinwazyjną metodą robotyczną, jednak konkretnej techniki operacji Leona XIV nie ogłoszono.

Dalsze plany

Spaggiari zaznaczył, że podczas operacji medycy mogą również usunąć węzły chłonne związane z zajętym obszarem płuca. Jeśli ich badanie nie wykaże oznak rozprzestrzeniania się choroby, dodatkowe leczenie może nie być konieczne.

Onkolodzy uważają, że nawet jeśli zmiana będzie miała charakter złośliwy, rokowania mogą być korzystne, ponieważ guzek zaplanowano usunąć na wczesnym etapie. Na okres od 6 do 17 listopada pontyfik ma zaplanowaną podróż do Urugwaju, Argentyny i Peru, jednak jej realizacja będzie zależeć od przebiegu powrotu do zdrowia po operacji.

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