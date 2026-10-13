Лукашенко заявив, що Латвія сама на себе напала

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив причетність мінського режиму до спроби прориву латвійського кордону озброєною групою на початку жовтня 2026 року та звинуватив Латвію в інсценуванні інциденту.

За словами Лукашенка, провокацію нібито організувала сама латвійська сторона з метою отримати додаткове фінансування від Європейського Союзу. Білоруський диктатор також заявив, що зведені Латвією прикордонні фортифікаційні загородження є малоефективними, але водночас висловив твердження, ніби вони будуються для підготовки «агресії» проти Білорусі.

Джерело: Зеркало.

6 жовтня на кордоні Латвії та Білорусі озброєні й замасковані чоловіки супроводжували щонайменше 20 мігрантів під час спроби незаконно перетнути державний кордон Латвії. Про інцидент повідомили міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава та збройні сили країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що інцидент на латвійсько-білоруському кордоні є частиною ширшої агресивної стратегії Росії та білоруського режиму. За його словами, Москва і Мінськ продовжують випробовувати безпеку Європи, використовуючи, зокрема, міграцію як інструмент тиску.

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