塔伊兹遭炮击致5名平民死亡——半岛电视台

也门塔伊兹在过去24小时内发生的事件造成5名平民死亡、另有17人受伤。也门权利与自由网络将这些事件与胡塞武装有关。半岛电视台报道，并援引该人权网络的消息。

该网络称，胡塞武装向居民区发射了180多枚弹药，包括迫击炮弹、炮弹、“喀秋莎”火箭弹、坦克炮弹和无人机。该网络还报告称，塔伊兹的7所房屋、12辆私家车和阿尔-赛义德清真寺受损。

国营萨巴通讯社报道，遇难者中包括5岁的阿赫拉姆·阿卜杜勒萨拉姆，她的家位于阿尔-米斯拉赫地区，炮弹击中该住宅后她死亡。

医院遭炮击和药品短缺

据萨巴通讯社消息，周二清晨的一次袭击波及阿尔-萨夫瓦医院：医院窗户被震碎，至少一人受伤。患者和医务人员中出现恐慌。此前，阿德-达赫拉居民区和邻近的比尔-巴沙地区遭炮击，5人受伤，其中包括3名儿童。

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半岛电视台记者报道称，塔伊兹市中心的阿尔-伊赫瓦住宅区遭到迫击炮轰击。此次袭击造成的死亡和受伤人数尚未确定，另有财产损失。

这座遭胡塞武装围困城市的居民还面临燃料和其他生活必需品的严重短缺。也门卫生与人口部表示，塔伊兹医疗机构内的药品、静脉注射液、医疗物资和燃料储备接近耗尽。

马里卜和塔伊兹前线的战斗

与此同时，也门政府军表示，其在“也门黎明”行动框架内在马里卜省取得推进。一名军方消息人士告诉半岛电视台，政府军夺取了迈斯营地附近、迈德加尔地区的制高点。在南部战线，来自萨巴和拜汉方向的部队表示，已夺取哈里卜地区以北的阿尔-穆凯拉特和贾巴勒-扎贾尔阵地。

塔伊兹西部、南部和西南方向的激烈战斗仍在持续。政府军消息人士称，周一，其军方人员在阿德-达巴卜地区俘获了81名胡塞武装人员。双方还报告称，阿尔-沙卡卜、阿尔-阿克鲁德和阿尔-米斯拉赫地区发生战斗。

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