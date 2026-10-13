Журналист Гершкович высказал предположение о том, что будет в России после смерти Путина

Освобожденный из российского заключения журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович заявил, что Путин останется у власти до конца жизни, однако даже его смерть не изменит политический режим в РФ.

По мнению журналиста, за годы правления Путина в стране сформировалась система, способная функционировать и сохранять свой характер и после его кончины.

По оценке Гершковича, следующее окно возможностей для демократических перемен в России может открыться ориентировочно к 2040 году — после окончания войны и смерти нынешнего главы Кремля. Этот период может стать аналогом конца 1980-х годов, когда в обществе вновь возрастет спрос на идеи свободы и демократии.

Источник: Nexta.

Отметим, что Гершкович был задержан в марте 2023 года.

Ранее российский суд в Екатеринбурге на закрытом заседании приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже, впоследствии его обменяли на российских убийц и шпионов.

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, который более года провёл в российской тюрьме по сфабрикованному обвинению, анонсировал издание мемуаров о плену This Cursed Beautiful Land («Эта проклятая прекрасная земля»).

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