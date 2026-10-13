肯尼亚教师工会KNUT、社会医疗保险管理局（SHA）、教师服务委员会（TSC）和卫生部同意在国家和县级层面成立委员会。这些委员会将解决为超过50万名公立学校教师及其受抚养人实施医疗保险时出现的问题，Nation Kenya报道。

这些委员会将应对新出现的困难，改善与医疗机构的协调，并制定短期和长期解决方案。

更换计划后的投诉

面向教师的政府SHA保险于2025年12月1日推出，取代了私营AON-Minet计划。过渡后，教师及其受抚养人多次投诉称，私立医院拒绝为他们提供服务，或要求他们自行支付他们认为本应由该计划覆盖的治疗费用。

KNUT秘书长柯林斯·奥尤表示，一些被列入教师服务提供者名单的医院拒绝接收患者，或不提供必要治疗。该工会呼吁审查这一情况，并扩大参与该计划的医疗机构网络。

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SHA呼吁工会和公民举报拒绝向患者提供服务的医院。该机构表示，将核查投诉，并在认定相关机构负有责任时采取措施。

康复和支付

KNUT第一全国副主席马莱尔·兰加特提出了获得康复服务的问题。据他称，新套餐未涵盖在三级医疗机构进行的康复服务，而康复中心自10月起被归类为4(b)级。工会认为，这可能使农村地区教师及其受抚养人获得此类服务更加困难。

KNUT还对上一份合同中尚未结清的款项表示担忧：根据其掌握的信息，一些医院提及SHA未支付的服务费用。该工会呼吁清偿欠款，以免医疗机构拒绝为教师及其受抚养人提供治疗。

该工会要求恢复ex gratia款项和团体人寿保险。KNUT称，现行套餐还缺少AON-Minet计划下提供的丧葬费用和残疾情况下的支付。TSC代表劳伦斯·奥维诺表示，该委员会正在研究ex gratia款项和团体人寿保险问题，包括为去世教师家属提供相关保障。

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