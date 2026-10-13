在德国，欧洲中央银行员工委员会已请求欧洲央行首席合规官查明，该行行长克里斯蒂娜·拉加德在一次官方新闻发布会上推广即将出版的回忆录，是否违反了道德标准。Politico Europe报道称。

该媒体看到的一封10月9日信函显示，员工代表要求澄清拉加德的行为是否符合欧洲央行的行为准则。他们还对员工与该行六名执行委员会成员在道德要求上可能存在双重标准表示担忧。

提及回忆录

在9月10日的货币政策新闻发布会上，拉加德提到了回忆录《Lady First》。在回答将如何把该书的商业推广与其在欧洲央行的工作分开的问题时，拉加德表示，营销、出版和商业活动将在周末或她休假期间的一两天内进行。随后，她呼吁记者购买该书。

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这本自传的英文版预计将于2月4日出版。欧洲央行发言人表示，拉加德没有做错任何事，她已将该图书项目告知伦理委员会以及负责合规和公司治理的官员，并获得批准。

员工提出的问题

员工委员会询问，根据欧洲央行章程第11.1条，撰写和出版一本书是否被视为拉加德的活动。若不是，员工代表希望了解该行管理委员会是否给予了相应的例外许可。

他们还要求澄清，手稿是否经过审查，以确认其中是否含有机密或对政策敏感的信息，以及在官方活动上推广该书是否符合行为准则。欧洲央行发言人表示，这是行长在自己的时间内进行的私人活动，并未使用该行资源。员工委员会拒绝发表评论。

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