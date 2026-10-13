В Германии комитет сотрудников Европейского центрального банка обратился к главному должностному лицу ЕЦБ по вопросам комплаенса с просьбой выяснить, не нарушила ли президент банка Кристин Лагард этические стандарты, продвигая свои будущие мемуары во время официальной пресс-конференции. Об этом сообщает Politico Europe.

В письме от 9 октября, с которым ознакомилось издание, представители сотрудников попросили разъяснить, соответствовали ли действия Лагард кодексу поведения ЕЦБ. Они также выразили обеспокоенность возможными двойными стандартами между этическими требованиями к персоналу и шести членам исполнительного совета банка.

Упоминание мемуаров

На пресс-конференции по вопросам денежно-кредитной политики 10 сентября Лагард упомянула мемуары Lady First. Отвечая на вопрос о том, как она будет отделять коммерческое продвижение книги от работы в ЕЦБ, Лагард сказала, что маркетинговая, издательская и коммерческая деятельность будет происходить по выходным или в течение одного-двух дней ее отпуска. После этого она призвала журналистов приобрести книгу.

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Англоязычная версия автобиографии должна выйти 4 февраля. Представитель ЕЦБ заявил, что Лагард не сделала ничего неправильного, сообщила о книжном проекте комитету по этике и должностному лицу по вопросам комплаенса и корпоративного управления, а также получила одобрение.

Вопросы сотрудников

Комитет сотрудников спросил, считаются ли написание и издание книги деятельностью Лагард в соответствии со статьей 11.1 статута ЕЦБ. Если нет, представители персонала хотят знать, предоставил ли Совет управляющих банка соответствующее исключение.

Они также попросили уточнить, проверяли ли рукопись на наличие конфиденциальной или чувствительной для политики информации и соответствует ли продвижение книги на официальном мероприятии кодексу поведения. По словам представителя ЕЦБ, это частная деятельность, которую президент осуществляет в свое личное время без использования ресурсов банка. Комитет сотрудников отказался от комментариев.

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