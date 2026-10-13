W Niemczech komitet pracowników Europejskiego Banku Centralnego zwrócił się do głównego urzędnika EBC ds. zgodności z prośbą o ustalenie, czy prezes banku Christine Lagarde nie naruszyła standardów etycznych, promując swoje nadchodzące wspomnienia podczas oficjalnej konferencji prasowej. Informuje o tym Politico Europe.

W liście z 9 października, do którego dotarła redakcja, przedstawiciele pracowników poprosili o wyjaśnienie, czy działania Lagarde były zgodne z kodeksem postępowania EBC. Wyrazili również obawy dotyczące możliwych podwójnych standardów między wymogami etycznymi wobec personelu a sześciu członków zarządu wykonawczego banku.

Wzmianka o wspomnieniach

Podczas konferencji prasowej dotyczącej polityki pieniężnej 10 września Lagarde wspomniała o wspomnieniach Lady First. Odpowiadając na pytanie, jak oddzieli komercyjną promocję książki od pracy w EBC, Lagarde powiedziała, że działania marketingowe, wydawnicze i komercyjne będą odbywać się w weekendy lub podczas jednego lub dwóch dni jej urlopu. Następnie zachęciła dziennikarzy do kupienia książki.

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Anglojęzyczna wersja autobiografii ma ukazać się 4 lutego. Rzecznik EBC oświadczył, że Lagarde nie zrobiła nic złego, poinformowała Komisję Etyki oraz urzędnika ds. zgodności i ładu korporacyjnego o projekcie książkowym, a także uzyskała zgodę.

Pytania pracowników

Komitet pracowników zapytał, czy napisanie i wydanie książki są uznawane za działalność Lagarde zgodnie z artykułem 11.1 statutu EBC. Jeśli nie, przedstawiciele personelu chcą wiedzieć, czy Rada Prezesów banku udzieliła odpowiedniego wyjątku.

Poprosili również o wyjaśnienie, czy rękopis sprawdzono pod kątem informacji poufnych lub wrażliwych z punktu widzenia polityki oraz czy promocja książki podczas oficjalnego wydarzenia jest zgodna z kodeksem postępowania. Według rzecznika EBC jest to prywatna działalność, którą prezes wykonuje w swoim czasie, bez wykorzystywania zasobów banku. Komitet pracowników odmówił komentarza.

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