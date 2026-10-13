Комітет працівників ЄЦБ просить перевірити просування книги Лагард — Politico Europe

У Німеччині комітет працівників Європейського центрального банку звернувся до головного посадовця ЄЦБ з питань комплаєнсу з проханням з’ясувати, чи не порушила президентка банку Крістін Лагард етичні стандарти, просуваючи майбутні мемуари під час офіційної пресконференції. Про це повідомляє Politico Europe.

У листі від 9 жовтня, з яким ознайомилося видання, представники працівників попросили роз’яснити, чи відповідали дії Лагард кодексу поведінки ЄЦБ. Вони також висловили занепокоєння можливими подвійними стандартами між етичними вимогами до персоналу та шести членів виконавчої ради банку.

Згадка про мемуари

На пресконференції з питань монетарної політики 10 вересня Лагард згадала мемуари Lady First. Відповідаючи на запитання, як вона відокремлюватиме комерційне просування книги від роботи в ЄЦБ, Лагард сказала, що маркетингова, видавнича та комерційна діяльність відбуватиметься у вихідні або протягом одного чи двох днів її відпустки. Після цього вона закликала журналістів придбати книгу.

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Англомовна версія автобіографії має вийти 4 лютого. Речник ЄЦБ заявив, що Лагард не зробила нічого неправильного, повідомила про книжковий проєкт комітет з етики та посадовця з питань комплаєнсу й корпоративного управління, а також отримала схвалення.

Запитання працівників

Комітет працівників запитав, чи вважаються написання та видання книги діяльністю Лагард відповідно до статті 11.1 статуту ЄЦБ. Якщо ні, представники персоналу хочуть знати, чи надала керівна рада банку відповідний виняток.

Вони також попросили уточнити, чи перевіряли рукопис на наявність конфіденційних або чутливих для політики відомостей і чи відповідає просування книги на офіційному заході кодексу поведінки. За словами речника ЄЦБ, це приватна діяльність, яку президентка здійснює у власний час без використання ресурсів банку. Комітет працівників від коментарів відмовився.

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