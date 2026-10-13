В Кении профсоюз учителей KNUT, Управление социального медицинского страхования (SHA), Комиссия по трудоустройству учителей (TSC) и Министерство здравоохранения договорились создать комитеты на национальном уровне и уровне округов. Они должны решать проблемы с внедрением медицинского покрытия для более чем 500 тысяч учителей государственных школ и их иждивенцев, сообщает Nation Kenya.

Комитеты должны реагировать на возникающие трудности, улучшать координацию с медицинскими учреждениями и вырабатывать краткосрочные и долгосрочные решения.

Жалобы после смены схемы

Государственное покрытие SHA для учителей ввели 1 декабря 2025 года вместо частной схемы AON-Minet. После перехода учителя и их иждивенцы неоднократно жаловались, что частные больницы отказывали им в услугах или требовали самостоятельно оплатить лечение, которое, по их мнению, должно было покрываться схемой.

Генеральный секретарь KNUT Коллинз Ойю заявил, что часть больниц, включённых в перечень поставщиков услуг для учителей, отказывает пациентам или не предоставляет необходимое лечение. Профсоюз призвал пересмотреть ситуацию и расширить сеть учреждений, работающих со схемой.

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SHA призвало профсоюзы и граждан сообщать о больницах, которые отказывают пациентам в услугах. Ведомство заявило, что будет проверять жалобы и принимать меры в отношении учреждений, если установит их ответственность.

Реабилитация и выплаты

Первый национальный заместитель председателя KNUT Малел Лангат поднял вопрос доступа к реабилитационным услугам. По его словам, новый пакет не предусматривает реабилитацию в учреждениях третьего уровня, а реабилитационные центры с октября отнесли к уровню 4(b). По мнению профсоюза, это может осложнить доступ к таким услугам для учителей и их иждивенцев в сельской местности.

KNUT также выразил обеспокоенность неурегулированными выплатами по предыдущему контракту: по его данным, некоторые больницы ссылались на не оплаченные SHA услуги. Профсоюз призвал погасить задолженность, чтобы медицинские учреждения не отказывали в лечении учителям и их иждивенцам.

Профсоюз добивается восстановления выплат ex gratia и группового страхования жизни. По утверждению KNUT, в нынешнем пакете также отсутствуют расходы на похороны и выплаты в случае инвалидности, которые действовали в схеме AON-Minet. Представитель TSC Лоуренс Овино сообщил, что комиссия прорабатывает вопрос выплат ex gratia и группового страхования жизни, в частности для семей умерших учителей.

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