Греция увеличит помощь на отопительное топливо на 30% — Cyprus Mail

В Греции министр финансов Кириакос Пьерракакис объявил об увеличении на 30% ежегодной помощи домохозяйствам на приобретение отопительного топлива. Об этом он сообщил в телевизионном обращении, пишет Cyprus Mail.

Субсидия на автозаправках

По словам министра, государство также будет предоставлять субсидию на отопительное топливо непосредственно на автозаправках. Он сказал, что приоритетом правительства является снижение давления на семьи в условиях энергетического кризиса.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пьерракакис назвал международную ситуацию сложной и отметил, что энергетический кризис испытывает устойчивость домохозяйств во всем мире. По его словам, увеличенная помощь должна поддержать сотни тысяч домохозяйств по всей стране.

Другие меры поддержки

Афины уже повысили и продлили до середины октября скидки на дизельное топливо. Кроме того, власти планируют предоставить субсидии на электроэнергию на сумму до 95 млн евро для энергоемких отраслей промышленности. Этот план все еще требует одобрения Европейской комиссии.

Читай нас в