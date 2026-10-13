Греція підвищить допомогу на опалювальне паливо на 30% — Cyprus Mail

У Греції міністр фінансів Кіріакос П’єрракакіс оголосив про збільшення на 30% щорічної допомоги на придбання опалювального пального для домогосподарств. Про це він повідомив у телевізійному зверненні, пише Cyprus Mail.

Субсидія на автозаправках

За словами міністра, держава також надаватиме субсидію на опалювальне паливо безпосередньо на автозаправках. Він сказав, що пріоритетом уряду є зменшення тиску на сім’ї в умовах енергетичної кризи.

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П’єрракакіс назвав міжнародну ситуацію складною та зазначив, що енергетична криза випробовує стійкість домогосподарств у всьому світі. За його словами, збільшена допомога має підтримати сотні тисяч домогосподарств по всій країні.

Інші заходи підтримки

Афіни вже підвищили та продовжили до середини жовтня знижки на дизельне пальне. Крім того, влада планує надати субсидії на електроенергію на суму до 95 млн євро для енергоємних галузей промисловості. Цей план ще потребує схвалення Європейської комісії.

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