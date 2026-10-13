Grecja zwiększy pomoc na paliwo grzewcze o 30% — Cyprus Mail

W Grecji minister finansów Kyriakos Pierrakakis ogłosił zwiększenie o 30% corocznej pomocy dla gospodarstw domowych na zakup paliwa grzewczego. Poinformował o tym w telewizyjnym wystąpieniu, pisze Cyprus Mail.

Subsidium na stacjach paliw

Według ministra państwo będzie również udzielać dopłaty do paliwa grzewczego bezpośrednio na stacjach paliw. Powiedział, że priorytetem rządu jest zmniejszenie presji na rodziny w warunkach kryzysu energetycznego.

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Pierrakakis określił sytuację międzynarodową jako trudną i zaznaczył, że kryzys energetyczny wystawia na próbę odporność gospodarstw domowych na całym świecie. Jak powiedział, zwiększona pomoc ma wesprzeć setki tysięcy gospodarstw domowych w całym kraju.

Inne środki wsparcia

Ateny już zwiększyły i przedłużyły do połowy października zniżki na olej napędowy. Ponadto władze planują przyznać subsydia na energię elektryczną o wartości do 95 mln euro dla energochłonnych gałęzi przemysłu. Plan ten nadal wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

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